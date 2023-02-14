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Эрдоган: Турция не забудет руку помощи, протянутую в трудную минуту

Эрдоган: Турция не забудет руку помощи, протянутую в трудную минуту Турция не забудет руку помощи, протянутой в трудную минуту.
В регионе
14 февраля 2023 г. 15:23
Эрдоган: Турция не забудет руку помощи, протянутую в трудную минуту

Турция не забудет руку помощи, которая была протянута в трудную минуту.

Как передает анкарское бюро Report, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам Всемирного правительственного саммита, организованного по инициативе ОАЭ.

Глава государства отметил, что ранее планировал принять личное участие в саммите, однако планы были пересмотрены в связи с землетрясениями 6 февраля магнитудами 7,7 и 7,6.

"Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. Подземные толчки ощущались на территории в 500 кв км. К сожалению, имели место масштабные разрушения. Ученые заявили, что эти толчки высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб", - отметил он.

По его словам, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества.

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Версия на английском языке Erdogan thanks countries that support Türkiye
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyəyə dəstək verən ölkələrə təşəkkürümü bildirirəm”

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