Эрдоган: Турция не забудет руку помощи, протянутую в трудную минуту

Турция не забудет руку помощи, протянутой в трудную минуту.

Турция не забудет руку помощи, которая была протянута в трудную минуту.

Как передает анкарское бюро Report, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам Всемирного правительственного саммита, организованного по инициативе ОАЭ.

Глава государства отметил, что ранее планировал принять личное участие в саммите, однако планы были пересмотрены в связи с землетрясениями 6 февраля магнитудами 7,7 и 7,6.

"Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. Подземные толчки ощущались на территории в 500 кв км. К сожалению, имели место масштабные разрушения. Ученые заявили, что эти толчки высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб", - отметил он.

По его словам, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества.