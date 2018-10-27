Эрдоган: Турция не потерпит присутствия террористов в Сирии

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Турция не потерпит присутствия террористов в Сирии около своих границ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам четырехсторонней встречи по сирийскому урегулированию, прошедшей в Стамбуле.

"Турция не допустит, чтобы террористы (в Сирии) остались около наших границ, мы продолжим борьбу с терроризмом", — сказал Эрдоган журналистам по итогам саммита.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель проходила в главном зале дворца "Вахдеттин" — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используемой как один из рабочих офисов президента Турции.