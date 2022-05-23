О нас

Эрдоган: Турция не получила ожидаемой поддержки от союзников по НАТО

Эрдоган: Турция не получила ожидаемой поддержки от союзников по НАТО Турция не получила ожидаемой поддержки от своих союзников по НАТО ни в обороне, ни в борьбе с терроризмом.
В регионе
23 мая 2022 г. 14:05
Эрдоган: Турция не получила ожидаемой поддержки от союзников по НАТО

Турция не получила ожидаемой поддержки от своих союзников по НАТО ни в обороне, ни в борьбе с терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция не получила той поддержки, которую ожидала от своих союзников, ни в удовлетворении своих потребностей в обороне, ни в своей 40-летней борьбе с терроризмом. Наша страна неоднократно подвергалась открытым и тайным санкциям, угрозам, давлению и шантажу", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии буксировки подводной лодки "Хызыррейс" и первой сварки подводной лодки "Селманрейс" на верфи Гёльджюк.

Турция хочет видеть от НАТО конкретные шаги, а не дипломатические заявления по борьбе с терроризмом, заявил президент страны Эрдоган.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə NATO müttəfiqlərindən gözlənilən dəstəyi almayıb”
Версия на английском языке Turkiye 'has not received the expected support from NATO allies' - Erdogan

Самое важное

Брюссельская встреча Алиева и Пашиняна - важный шаг в направлении мира
Брюссельская встреча Алиева и Пашиняна - важный шаг в направлении мира
23 мая 2022 г. 13:43
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
23 мая 2022 г. 12:43
Президент: Отношения со Святым Престолом прошли большой путь развития
Президент: Отношения со Святым Престолом прошли большой путь развития
23 мая 2022 г. 12:22
Трехсторонняя встреча в Брюсселе - очередной успех внешней политики Ильхама Алиева
Трехсторонняя встреча в Брюсселе - очередной успех внешней политики Ильхама Алиева
23 мая 2022 г. 12:20
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому
23 мая 2022 г. 11:20
Состоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
22 мая 2022 г. 21:00
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Бельгию
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Бельгию
22 мая 2022 г. 15:02
Письмо Байдена: Азербайджан - важный партнер в мировой политике
Письмо Байдена: Азербайджан - важный партнер в мировой политике
21 мая 2022 г. 15:48
Джавид Османов: США ценят решительный политический курс президента Азербайджана
Джавид Османов: США ценят решительный политический курс президента Азербайджана
21 мая 2022 г. 12:41
В Южной Корее выбрали нового премьер-министра
В Южной Корее выбрали нового премьер-министра
21 мая 2022 г. 03:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi