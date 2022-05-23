Эрдоган: Турция не получила ожидаемой поддержки от союзников по НАТО

Турция не получила ожидаемой поддержки от своих союзников по НАТО ни в обороне, ни в борьбе с терроризмом.

Турция не получила ожидаемой поддержки от своих союзников по НАТО ни в обороне, ни в борьбе с терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция не получила той поддержки, которую ожидала от своих союзников, ни в удовлетворении своих потребностей в обороне, ни в своей 40-летней борьбе с терроризмом. Наша страна неоднократно подвергалась открытым и тайным санкциям, угрозам, давлению и шантажу", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии буксировки подводной лодки "Хызыррейс" и первой сварки подводной лодки "Селманрейс" на верфи Гёльджюк.

Турция хочет видеть от НАТО конкретные шаги, а не дипломатические заявления по борьбе с терроризмом, заявил президент страны Эрдоган.