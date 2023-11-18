О нас

Эрдоган: Турция не пойдет на компромиссы в вопросе укрепления своей армии

Эрдоган: Турция не пойдет на компромиссы в вопросе укрепления своей армии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не пойдет на компромиссы в вопросах укрепления своих вооруженных сил и должна быть сильной с учетом происходящего в регионе.
В регионе
18 ноября 2023 г. 18:43
Эрдоган: Турция не пойдет на компромиссы в вопросе укрепления своей армии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не пойдет на компромиссы в вопросах укрепления своих вооруженных сил и должна быть сильной с учетом происходящего в регионе.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом он сообщил в интервью турецким журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Германии.

"Сейчас беспилотная боевая авиация - это наше самое сильное направление развития. Кроме того, у нас хорошие позиции с точки зрения ВМС. Мы хороши и на суше. Сейчас мы занимаем пятое место по сухопутным войскам среди стран НАТО. Особенно высокий уровень у наших сил спецназначения. В этих вопросах мы не можем идти на компромисс. Наша страна готовится быть более сильной в будущем, в "век Турции", о котором мы говорим. Вы видите события в регионе. Мы должны быть сильными", - отметил Эрдоган.

Турецкий лидер призвал вспомнить "последние периоды существования Османской империи". "Она была ослаблена, усилились атаки на нее со всех направлений, и мировая империя рухнула. Мы извлекли уроки из нашей истории. Турция прежде всего будет сдерживающей силой, чтобы с этой сильной позиции обеспечивать свое существование. Для этого необходимо развиваться во всех областях. Не только в производстве оружия, но и в технологиях", - сказал Эрдоган.

Он также призвал "другие государства не беспокоиться" из-за растущей военной мощи Турции, поскольку "великая и сильная Турция служит делу мира на планете" и действует "в интересах совести и чести человечества".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə öz ordusunu gücləndirməkdə güzəştə getməyəcək”

Экслюзивные новости

Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
17 ноября 2023 г. 16:04
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
16 ноября 2023 г. 13:57
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
15 ноября 2023 г. 17:44
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
15 ноября 2023 г. 15:55
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
15 ноября 2023 г. 13:43
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
15 ноября 2023 г. 11:56
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi