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Эрдоган: Турция не пойдет на компромисс по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Эрдоган: Турция не пойдет на компромисс по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Мадриде намерен заявить, что Турция не изменит свою позицию по «поддерживающим терроризм странам», сообщает РИА Новости.
В регионе
14 июня 2022 г. 06:11
Эрдоган: Турция не пойдет на компромисс по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Мадриде намерен заявить, что Турция не изменит свою позицию по "поддерживающим терроризм странам".

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", Эрдоган заявит об отказе Турции пойти на компромисс по вступлению Швеции и Финляндии в альянс. Отмечается, что 17 июня управление коммуникаций при администрации президента страны проведет Брюсселе дискуссию.

Участники встречи обсудят "будущее НАТО после войны в Украине", что позволит Турции объяснить свою точку зрения всему миру с помощью возможностей публичной дипломатии.

Перед саммитом НАТО, на котором президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие 28-30 июня, Управление коммуникаций проведет 28 июня в Мадриде дискуссию для информирования международной общественности.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ərdoğan NATO sammitində İsveç və Finlandiya ilə bağlı güzəştləri rədd edəcək

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