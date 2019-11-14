Эрдоган: Турция не может отказаться от С-400 в пользу Patriot

Анкара не откажется от российских зенитных ракетных систем С-400, даже если США продадут ей системы Patriot.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг по возвращении из Вашингтона.



"Мы сказали США, [что] если они предложат на подходящих условиях Patriot, мы купим. Но считаем категорически неправильным предложение [со стороны США] полностью отказаться от С-400. Нет речи об отказе от С-400 в пользу Patriot", - приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

Турецкий лидер также добавил, что подобные запросы об отказе от российского вооружения нарушают суверенные права Турции.

"Нам важно, что в нашей системе безопасности есть С-400. Мы купим и С-400, и Patriot, поскольку диверсифицировано развиваем нашу систему обороны. Такая стратегия у наших вооруженных сил", - сказал он.