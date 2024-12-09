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Эрдоган: Турция не имеет территориальных притязаний к другим государствам

Эрдоган: Турция не имеет территориальных притязаний к другим государствам Единственная цель трансграничных операций Турции - обеспечение собственной безопасности.
В регионе
9 декабря 2024 г. 21:34
Эрдоган: Турция не имеет территориальных притязаний к другим государствам

Единственная цель трансграничных операций Турции - обеспечение собственной безопасности.

Как передает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления по итогам заседания Кабинета министров.

Он отметил, что Турция не посягает на территориальную целостность какой-либо страны.

Эрдоган также отметил, что официальная Анкара заинтересована в восстановлении стабильности и мира в Сирии.

"Турция сегодня, впрочем, как и всегда, стоит на стороне сирийского народа. Территориальная целостность Сирии должна быть обязательно сохранена. Со вчерашнего дня темный период в истории Сирии остался в прошлом", - подытожил турецкий лидер.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyənin heç bir dövlətin ərazisində gözü yoxdur

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