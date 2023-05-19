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Эрдоган: Турция не достигла этапа ввода санкций против России

Эрдоган: Турция не достигла этапа ввода санкций против России Турция сейчас не на том этапе, чтобы вводить санкции против РФ, как это делает Запад.
В регионе
19 мая 2023 г. 15:34
Эрдоган: Турция не достигла этапа ввода санкций против России

Турция сейчас не на том этапе, чтобы вводить санкции против РФ, как это делает Запад.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN.

"Мы не на том этапе, где мы могли бы ввести санкции против России, как делает Запад", - сказал он.

По его словам, у Турции и РФ позитивные отношения: страны нуждаются друг в друге во всех возможных областях.

"Мы сильное государство, и у нас позитивные отношения с Россией. Россия и Турция нуждаются друг в друге во всех возможных областях", - подчеркнул Эрдоган.

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Версия на английском языке Erdogan: Türkiye 'not at a point' of imposing sanctions on Russia

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