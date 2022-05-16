Эрдоган: Турция не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Анкара не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

Анкара не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Есть сообщения о том, что они не выдадут нам террористов. Мы не скажем "да" на вступление этих двух стран в НАТО", - сказал турецкий президент.

Он рекомендовал делегациям из Швеции и Финляндии не утруждать себя поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на принятие их в НАТО. "Даже в их (Швеции и Финляндии - ред.) парламентах есть сторонники терроризма. Приедут ли они нас уговаривать? Пусть не утруждают себя. Во-первых, мы бы не сказали "да" тем, кто вводит санкции против Турции, чтобы они присоединились к НАТО в ходе этого процесса", - подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, Турция не может согласиться на принятие в НАТО тех стран, которые ввели против нее санкции. Эрдоган также заявил, что среди финских и шведских парламентариев есть "сторонники терроризма".