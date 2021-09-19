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Эрдоган: Турция не будет колебаться в вопросе оказания гумпомощи Афганистану

Эрдоган: Турция не будет колебаться в вопросе оказания гумпомощи Афганистану Турция не будет колебаться в вопросе оказания гуманитарной помощи Афганистану
В регионе
19 сентября 2021 г. 14:01
Эрдоган: Турция не будет колебаться в вопросе оказания гумпомощи Афганистану

Турция не будет колебаться в вопросе оказания гуманитарной помощи Афганистану.

Как сообщает Report, об этом сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также прокомментировал недавние заявления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

По его словам, в настоящее время в Турции находится 4,5 млн мигрантов и именно Турция сильнее других страдает в этом вопросе.

"К сожалению, в заявлениях Мицотакиса есть нежелательные выражения. Наше министерство иностранных дел дало все необходимые разъяснения в связи с этим. Мы увидим насколько они искренни", - отметил турецкий лидер.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyə heç kimin qapısının qulu deyil"

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