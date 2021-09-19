Эрдоган: Турция не будет колебаться в вопросе оказания гумпомощи Афганистану

Турция не будет колебаться в вопросе оказания гуманитарной помощи Афганистану

Турция не будет колебаться в вопросе оказания гуманитарной помощи Афганистану.

Как сообщает Report, об этом сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также прокомментировал недавние заявления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

По его словам, в настоящее время в Турции находится 4,5 млн мигрантов и именно Турция сильнее других страдает в этом вопросе.

"К сожалению, в заявлениях Мицотакиса есть нежелательные выражения. Наше министерство иностранных дел дало все необходимые разъяснения в связи с этим. Мы увидим насколько они искренни", - отметил турецкий лидер.