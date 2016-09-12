Эрдоган: Турция направит гуманитарный конвой в Алеппо и Джараблус

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Турция планирует сегодня направить в Алеппо и другие сирийские города конвой с гуманитарной помощью в связи с договоренностями России и США по Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Сегодня после захода солнца под эгидой ООН или нашего общества Красного Полумесяца, через согласованные коридоры будут отправлены грузовики с продуктами питания, игрушками и одеждой, в основном в Алеппо", - заявил Эрдоган журналистам.

Он добавил, что гуманитарная помощь из Турции будет также направлена в сирийские города Джараблус и Аль-Раи.