​Эрдоган: Турция намерена сотрудничать с Россией в сфере оборонной промышленности

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Турция намерена сотрудничать с РФ в сфере оборонной промышленности.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы намерены развивать сотрудничество в сфере оборонной промышленности", - сказал Эрдоган.

Во вторник в Санкт-Петербурге состоялась первая после кризиса в двусторонних отношениях встреча лидеров России и Турции.