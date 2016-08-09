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    ​Эрдоган: Турция намерена сотрудничать с Россией в сфере оборонной промышленности

    Мы намерены развивать сотрудничество в сфере оборонной промышленности

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Турция намерена сотрудничать с РФ в сфере оборонной промышленности.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    "Мы намерены развивать сотрудничество в сфере оборонной промышленности", - сказал Эрдоган.

    Во вторник в Санкт-Петербурге состоялась первая после кризиса в двусторонних отношениях встреча лидеров России и Турции.

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