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Эрдоган: Турция намерена довести объем экспорта до 500 млрд долларов

Эрдоган: Турция намерена довести объем экспорта до 500 млрд долларов Правительство Турции сегодня ставит перед собой амбициозную цель - довести объем экспорта в 500 млрд долларов.
В регионе
16 июня 2022 г. 17:20
Эрдоган: Турция намерена довести объем экспорта до 500 млрд долларов

Правительство Турции сегодня ставит перед собой амбициозную цель - довести объем экспорта в 500 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании глав представительств Партии справедливости и развития (ПСР, AK Parti).

"Цель правительства – довести объем экспорта до 500 млрд долларов, а затем увеличить этот показатель вдвое. Рост экспорта сопряжен с увеличением масштабов занятости. Растет производство, развивается туризм. Вне всяких сомнений, Турция станет одной из восходящих звезд 21-го века", - констатировал президент.

Он напомнил, что в период прихода правящей партии к власти в 2002 году, объем экспорта Турции находился на уровне 36 млрд долларов.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Hədəfimiz ixracı 500 milyard dollara çatdırmaqdır”

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