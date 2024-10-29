Эрдоган: Турция находится на пороге новой эры прогресса

В своем видеообращении по случаю Дня Республики президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что страна близка к периоду, когда все жертвы и усилия во всех сферах окупятся сполна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что страна добились очень важных достижений и находится на пороге новой эры прогресса.

Как передает Report, об этом Эрдоган заявил в своем видеообращении по случаю Дня Республики Турции.

Эрдоган подчеркнул, сто Турция будет и далее прилагать усилия для обеспечения мира, спокойствия, безопасности и справедливости как внутри границ, так и в регионе и во всем мире.

"Ни террористические организации, ни те, кто пытается залить наш регион кровью и огнем в своих экспансионистских амбициях, ни поддерживающие и поощряющие их империалисты не смогут помешать нам достичь цели нашей борьбы", - сказал он.

По его словам, что власти Турции при поддержке народа в прошедший период добились очень важных достижений. "Мы шли на большие жертвы, срывая многие коварные игры и ловушки, сводя на нет многие предательские атаки. Теперь мы находимся на пороге процесса, когда мы пожнем плоды наших жертв во всех областях - от безопасности до технологий, от дипломатии до экономики", - сказал он.