Эрдоган: Турция находится на пороге новой эры прогресса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что страна добились очень важных достижений и находится на пороге новой эры прогресса.
Как передает Report, об этом Эрдоган заявил в своем видеообращении по случаю Дня Республики Турции.
Эрдоган подчеркнул, сто Турция будет и далее прилагать усилия для обеспечения мира, спокойствия, безопасности и справедливости как внутри границ, так и в регионе и во всем мире.
"Ни террористические организации, ни те, кто пытается залить наш регион кровью и огнем в своих экспансионистских амбициях, ни поддерживающие и поощряющие их империалисты не смогут помешать нам достичь цели нашей борьбы", - сказал он.
По его словам, что власти Турции при поддержке народа в прошедший период добились очень важных достижений. "Мы шли на большие жертвы, срывая многие коварные игры и ловушки, сводя на нет многие предательские атаки. Теперь мы находимся на пороге процесса, когда мы пожнем плоды наших жертв во всех областях - от безопасности до технологий, от дипломатии до экономики", - сказал он.