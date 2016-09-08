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    Эрдоган: Турция начала крупнейшую операцию против РПК за всю историю

    Вторжение Турции в северную часть Сирии будет продолжаться

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Турецкая армия проводит крупнейшую операцию в своей истории против членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении перед губернаторами турецких провинций в Анкаре.

    По словам турецкого лидера, операция началась в сирийском Джараблусе. Эрдоган добавил, что вторжение Турции в северную часть Сирии будет продолжаться.

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