Эрдоган: Турция нацелена на расширение товарооборота с Казахстаном

Турция и Казахстан намерены довести объем взаимного товарооборота до 10 млрд долларов.

Турция и Казахстан намерены довести объем взаимного товарооборота до 10 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на совместной-пресс-конференции с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым в Анкаре.

"Объем торговли между Турцией и Казахстаном вырос на 58% по сравнению с предыдущим годом, превысив 5,3 млрд долларов. Надеюсь, мы достигнем цели в 10 млрд долларов посредством шагов, которые предпримем вместе", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган выразил уверенность, что его встреча с представителями деловых кругов Турции и Казахстана, намеченная на среду, будет "особенно полезной в этом отношении".

Он также сообщил, что в ходе его переговоров с Токаевым обсуждалась и тема российско-украинской войны: "Наши взгляды на мирное урегулирование на основе суверенитета и территориальной целостности Украины совпадают", - заявил глава турецкого государства.

По словам президента Эрдогана, Турция и Казахстан также подтвердили решимость и впредь демонстрировать солидарность на таких международных платформах, как ООН, Организация экономического сотрудничества, Организация тюркских государств и Организация исламского сотрудничества.

Глава турецкого государства заявил о готовности Анкары вывести отношения между двумя странами на новый уровень.

Касым-Жомарт Токаев в свою очередь подчеркнул, что Турция - очень важный стратегический партнер для Казахстана.

Он сообщил, что в рамках его визита в Турцию стороны подпишут двусторонние торговые соглашения на 1 млрд долларов.