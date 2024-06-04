Эрдоган: Турция может обеспечить газом с одного месторождения 2 млн домохозяйств

Благодаря активной работе по разведке и добыче природного газа Турция уже получила возможность обеспечивать этим топливом 2 млн домохозяйств за счет собственных ресурсов.

Благодаря активной работе по разведке и добыче природного газа Турция уже получила возможность обеспечивать этим топливом 2 млн домохозяйств за счет собственных ресурсов.

Как передает Report , об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления по окончании заседания правительства, которое транслировали местные телеканалы.

"Мы добились большого прогресса в обеспечении нашей страны ресурсами. Ежедневная добыча природного газа в Фильосе превысила 5,1 млн куб. м. Оттуда мы можем удовлетворить потребности 2 млн домохозяйств в природном газе. Наше буровое судно "Фатих" приступило к бурению еще двух скважин на газовом месторождении "Сакарья", - сказал он.

Эрдоган также сообщил, что был "побит исторический для страны рекорд, и ежедневная добыча нефти в Габаре выросла до более чем 43 тыс. баррелей". "К концу года мы намерены довести этот показатель до 100 тыс. баррелей", - подчеркнул он.