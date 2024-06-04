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Эрдоган: Турция может обеспечить газом с одного месторождения 2 млн домохозяйств

Эрдоган: Турция может обеспечить газом с одного месторождения 2 млн домохозяйств Благодаря активной работе по разведке и добыче природного газа Турция уже получила возможность обеспечивать этим топливом 2 млн домохозяйств за счет собственных ресурсов.
В регионе
4 июня 2024 г. 22:13
Эрдоган: Турция может обеспечить газом с одного месторождения 2 млн домохозяйств

Благодаря активной работе по разведке и добыче природного газа Турция уже получила возможность обеспечивать этим топливом 2 млн домохозяйств за счет собственных ресурсов.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления по окончании заседания правительства, которое транслировали местные телеканалы.

"Мы добились большого прогресса в обеспечении нашей страны ресурсами. Ежедневная добыча природного газа в Фильосе превысила 5,1 млн куб. м. Оттуда мы можем удовлетворить потребности 2 млн домохозяйств в природном газе. Наше буровое судно "Фатих" приступило к бурению еще двух скважин на газовом месторождении "Сакарья", - сказал он.

Эрдоган также сообщил, что был "побит исторический для страны рекорд, и ежедневная добыча нефти в Габаре выросла до более чем 43 тыс. баррелей". "К концу года мы намерены довести этот показатель до 100 тыс. баррелей", - подчеркнул он.

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