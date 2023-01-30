Эрдоган: Турция может дать шокирующий Швецию ответ по членству Финляндии в НАТО

"Мы представили список террористов в Швецию. Если они не сдадут их, не вините нас".

"Мы представили список террористов в Швецию. Если они не сдадут их, не вините нас".

Как передает анкаринское бюро Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства отметил, что Турция подготовила список из 120 террористов и потребовала их передачи Анкаре:

"Мы объяснили премьер-министру Швеции, что делать. Сказали, что для их вступления в НАТО надо выдать нам террористов".

Эрдоган признал, что если Финляндия не повторит тех же ошибок, что и Швеция, которая сожгла Коран, то его страна может иначе подойти к заявке этой страны на членство в НАТО: "Швеция будет шокирована, когда это произойдет".

По словам президента, Турция может дать разные ответы на призывы Финляндии и Швеции в НАТО.