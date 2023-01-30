О нас

Эрдоган: Турция может дать шокирующий Швецию ответ по членству Финляндии в НАТО

Эрдоган: Турция может дать шокирующий Швецию ответ по членству Финляндии в НАТО "Мы представили список террористов в Швецию. Если они не сдадут их, не вините нас".
В регионе
30 января 2023 г. 06:13
Эрдоган: Турция может дать шокирующий Швецию ответ по членству Финляндии в НАТО

"Мы представили список террористов в Швецию. Если они не сдадут их, не вините нас".

Как передает анкаринское бюро Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства отметил, что Турция подготовила список из 120 террористов и потребовала их передачи Анкаре:

"Мы объяснили премьер-министру Швеции, что делать. Сказали, что для их вступления в НАТО надо выдать нам террористов".

Эрдоган признал, что если Финляндия не повторит тех же ошибок, что и Швеция, которая сожгла Коран, то его страна может иначе подойти к заявке этой страны на членство в НАТО: "Швеция будет шокирована, когда это произойдет".

По словам президента, Турция может дать разные ответы на призывы Финляндии и Швеции в НАТО.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: “İsveç terrorçuları təhvil verməsə, bizi qınamasın”

Самое читаемое

Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
29 января 2023 г. 07:34
Глава cлужбы пограничной охраны Саудовской Аравии прибыл в Азербайджан
ФотоГлава cлужбы пограничной охраны Саудовской Аравии прибыл в Азербайджан
23 января 2023 г. 10:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi