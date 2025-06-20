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Эрдоган: Турция использует все возможности дипломатии для обеспечения стабильности на Южном Кавказе

Эрдоган: Турция использует все возможности дипломатии для обеспечения стабильности на Южном Кавказе Турция использует все возможности дипломатии для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.
В регионе
20 июня 2025 г. 21:56
Эрдоган: Турция использует все возможности дипломатии для обеспечения стабильности на Южном Кавказе

Турция использует все возможности дипломатии для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, что об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По его словам, официальная Анкара работает над обеспечением стабильности не только в регионе, но и во всём мире. Турецкий лидер также подчеркнул значимость достигнутых договоренностей по мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией в нынешней ситуации.

Стороны обсудили возможные дальнейшие шаги по нормализации двусторонних отношений. Кроме того, Эрдоган и Пашинян обменялись мнениями по поводу военной напряженности между Израилем и Ираном.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə Cənubi Qafqazda sabitliyin təmin olunması üçün diplomatiyanın bütün imkanlarından istifadə edir

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