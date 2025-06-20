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Эрдоган: Турция и сегодня защищает идею мира и дипломатии

Эрдоган: Турция и сегодня защищает идею мира и дипломатии Эрдоган: Турция и сегодня защищает идею мира и дипломатии
В регионе
20 июня 2025 г. 17:41
Эрдоган: Турция и сегодня защищает идею мира и дипломатии

Турция, исходя из принципов гуманности, не хочет видеть хаос, войны, притеснения и гибель мирных жителей. Мы неизменно отстаиваем позицию, согласно которой территории, где проживают гражданские лица, не должны становиться мишенью.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во на Молодежном форуме Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

Глава государства отметил, что Турция придерживается этой позиции как в контексте конфликта между Россией и Украиной, так и в отношении индийско-пакистанских противоречий, ситуации в Сирии и нынешней эскалации между Израилем и Ираном.

Эрдоган особо подчеркнул, что молчание перед лицом гуманитарных катастроф равносильно соучастию и также влечет ответственность.

"Турция никогда не отступала от своей позиции и всегда была на стороне угнетенных. Мы продолжаем защищать идеалы мира, дипломатии и справедливости", - заявил он.

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Версия на английском языке Erdogan: Türkiye still advocates for peace and diplomacy
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə bu gün də sülh və diplomatiya fikrini müdafiə edir

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