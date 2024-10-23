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Эрдоган: Турция и РФ прилагают усилия для развития двусторонних отношений

Эрдоган: Турция и РФ прилагают усилия для развития двусторонних отношений Турция и Россия прилагают усилия для развития двусторонних отношений по всем направлениям.
В регионе
23 октября 2024 г. 22:24
Эрдоган: Турция и РФ прилагают усилия для развития двусторонних отношений

Турция и Россия прилагают усилия для развития двусторонних отношений по всем направлениям.

Как передает Report, об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам переговоров турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.

"На встрече обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, война на Украине, широкомасштабные атаки Израиля в регионе, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Россией укрепляются и прилагаются усилия для их развития во всех областях", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə və Rusiya ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirmək üçün səyləri gücləndirir

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