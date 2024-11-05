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Эрдоган: Турция и Кыргызстан хотят довести объем товарооборота до $5 млрд

Эрдоган: Турция и Кыргызстан хотят довести объем товарооборота до $5 млрд Турция и Кыргызстан намерены наращивать объем товарооборота до 5 млрд долларов.
В регионе
5 ноября 2024 г. 12:08
Эрдоган: Турция и Кыргызстан хотят довести объем товарооборота до $5 млрд

Турция и Кыргызстан намерены наращивать объем товарооборота до 5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Бишкеке по итогам переговоров с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым.

"Мы оценили шаги, которые предпримем для увеличения объема нашей торговли, которая в прошлом году приблизилась к 2 млрд долларов, до 5 млрд долларов. Турция входит в топ-5 стран, инвестирующих в Кыргызстан", - сказал он.

По его словам, были обсуждены глобальные и региональные проблемы, а также
многоплановые отношения двух стран в рамках международных организаций.

Отметив, что на 11-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится завтра, Кыргызстан примет на себя обязанности председателя организации от Казахстана, Эрдоган выразил надежду, что во время председательства Кыргызстан внесет значительный вклад в дальнейшее развитие сотрудничества в тюркском мире под девизом "Наше единство – наша сила".

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