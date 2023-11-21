Эрдоган: Турция и Катар продолжают работу для обмена заложниками между ХАМАС и Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Министерство иностранных дел и национальная разведывательная организация республики продолжают вместе с Катаром интенсивную работу для организации обмена заложников между палестинским радикальным движением

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Министерство иностранных дел и национальная разведывательная организация республики продолжают вместе с Катаром интенсивную работу для организации обмена заложников между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT.

"Что касается вопроса об обмене заложников, то МИД, национальная разведка нашей страны продолжают совместную с Катаром работу. Мы хотим как можно скорее добиться результата в этом вопросе", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Алжире, где находится с визитом.