Эрдоган: Турция и Грузия продолжат вносить вклад в мир и стабильность в регионе

"Я искренне верю, что два стратегических партнера – Турция и Грузия, продолжат и впредь вносить вклад в мир, стабильность и возрождение в регионе, как это происходит сейчас".

"Я искренне верю, что два стратегических партнера – Турция и Грузия, продолжат и впредь вносить вклад в мир, стабильность и возрождение в регионе, как это происходит сейчас".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили по случаю Дня независимости этой страны.

Эрдоган в письме также поздравил главу правительства и народ Грузии от своего имени и имени турецкого народа: "Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному грузинскому народу - процветания и прогресса".