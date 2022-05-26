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Эрдоган: Турция и Грузия продолжат вносить вклад в мир и стабильность в регионе

Эрдоган: Турция и Грузия продолжат вносить вклад в мир и стабильность в регионе "Я искренне верю, что два стратегических партнера – Турция и Грузия, продолжат и впредь вносить вклад в мир, стабильность и возрождение в регионе, как это происходит сейчас".
В регионе
26 мая 2022 г. 11:20
Эрдоган: Турция и Грузия продолжат вносить вклад в мир и стабильность в регионе
Реджеп Тайип Эрдоган

"Я искренне верю, что два стратегических партнера – Турция и Грузия, продолжат и впредь вносить вклад в мир, стабильность и возрождение в регионе, как это происходит сейчас".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили по случаю Дня независимости этой страны.

Эрдоган в письме также поздравил главу правительства и народ Грузии от своего имени и имени турецкого народа: "Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному грузинскому народу - процветания и прогресса".

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Версия на английском языке Erdogan: Turkiye and Georgia will continue to contribute to regional peace
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə və Gürcüstan bölgədə sülhə töhfə verməkdə davam edəcək”

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