Президент Эрдоган: Стратегическое партнерство Турции и Азербайджана укрепляет энергобезопасность Европы

Президент Эрдоган: Стратегическое партнерство Турции и Азербайджана укрепляет энергобезопасность Европы

Энергетическое сотрудничество Турции и Азербайджану продолжает вносить значительный вклад в энергетическую безопасность региона и Европы.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к участникам Бакинской энергетической недели.

Обращение турецкого лидера зачитал министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

Эрдоган подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Турцией продолжают успешно развиваться, в том числе в энергетической сфере. Он отметил, что две братские страны достигли значительных успехов в этой области, реализовав такие масштабные проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и Трансанатолийский газопровод (TANAP).

"Наше сотрудничество не только приносит пользу Турции и Азербайджану, но и продолжает вносить значительный вклад в энергетическую безопасность региона и Европы, - подчеркнул Эрдоган. - Глобальные геополитические события последних лет еще раз доказали стратегическую важность турецко-азербайджанского партнерства".

Турецкий лидер напомнил, что в марте этого года был введен в эксплуатацию газопровод Ыгдыр-Нахчыван, ставший новейшим примером многолетнего энергетического сотрудничества двух стран. Этот проект укрепил энергобезопасность Нахчыванской Автономной Республики и сделал Турцию и Азербайджан еще сильнее.

Эрдоган также отметил, что в апреле Турция, Азербайджан, Грузия и Болгария подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию Зеленого энергетического коридора. "Мы надеемся завершить этот проект, который представляет собой еще один исторический шаг для энергетической безопасности и благосостояния нашего региона, в кратчайшие сроки", - подчеркнул президент.

По словам Эрдогана, Турция и Азербайджан обладают большим потенциалом для новых проектов в области природного газа. Он отметил стратегическую роль Азербайджана на мировом энергетическом рынке, особенно в нынешних условиях. "В предстоящий период у нас есть важная возможность развивать сотрудничество в экспорте туркменского газа через Азербайджан и Турцию таким образом, чтобы это было выгодно всем сторонам", - заявил турецкий лидер.

В завершение Эрдоган пожелал успехов всем участникам Бакинской энергетической недели и выразил уверенность в том, что мероприятие принесет пользу региону.