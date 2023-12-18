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Эрдоган: Турция готова возобновить стамбульский процесс по конфликту в Украине

Эрдоган: Турция готова возобновить стамбульский процесс по конфликту в Украине Турция готова оживить стамбульский процесс по урегулированию конфликта в Украине.
В регионе
18 декабря 2023 г. 20:32
Эрдоган: Турция готова возобновить стамбульский процесс по конфликту в Украине

Турция готова оживить стамбульский процесс по урегулированию конфликта в Украине.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы готовы вновь активизировать завершенный наполовину стамбульский процесс в случае наличия просьбы от сторон", — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что необходимо уделить внимание усилиям по дипломатическому решению конфликта в Украине.

Напомним, в августе Эрдоган уже заявлял о готовности Турции оказать содействие в возобновлении стамбульского процесса переговоров между Россией и Украиной.

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Версия на английском языке Erdogan: We're ready to revitalize stalled Istanbul process for diplomatic solution in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı İstanbul prosesini bərpa etməyə hazırdır

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