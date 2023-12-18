Эрдоган: Турция готова возобновить стамбульский процесс по конфликту в Украине

Турция готова оживить стамбульский процесс по урегулированию конфликта в Украине.

Турция готова оживить стамбульский процесс по урегулированию конфликта в Украине.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы готовы вновь активизировать завершенный наполовину стамбульский процесс в случае наличия просьбы от сторон", — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что необходимо уделить внимание усилиям по дипломатическому решению конфликта в Украине.

Напомним, в августе Эрдоган уже заявлял о готовности Турции оказать содействие в возобновлении стамбульского процесса переговоров между Россией и Украиной.