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Эрдоган: Турция готова сделать все возможное для урегулирования ирано-израильского конфликта

Эрдоган: Турция готова сделать все возможное для урегулирования ирано-израильского конфликта Турция готова сделать все возможное для прекращения ирано-израильской войны.
В регионе
16 июня 2025 г. 19:52
Эрдоган: Турция готова сделать все возможное для урегулирования ирано-израильского конфликта

Турция готова сделать все возможное для прекращения ирано-израильской войны.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении после заседания правительства.

Он отметил, что официальная Анкара прилагает серьезные дипломатические усилия для прекращения военной напряженности.

Эрдоган также сообщил, что с этой целью он разговаривал с лидерами различных стран.

"Решение проблемы возможно путем дипломатии и диалога. Нападение на Иран - это не событие, касающееся только Ирана", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə İran-İsrail müharibəsi ilə bağlı öhdəsinə düşən hər şeyi etməyə hazırdır

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