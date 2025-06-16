Эрдоган: Турция готова сделать все возможное для урегулирования ирано-израильского конфликта

Турция готова сделать все возможное для прекращения ирано-израильской войны.
Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении после заседания правительства.
Он отметил, что официальная Анкара прилагает серьезные дипломатические усилия для прекращения военной напряженности.
Эрдоган также сообщил, что с этой целью он разговаривал с лидерами различных стран.
"Решение проблемы возможно путем дипломатии и диалога. Нападение на Иран - это не событие, касающееся только Ирана", - добавил глава государства.