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Эрдоган: Турция готова принять у себя мировые компании, которые уходят из России

Эрдоган: Турция готова принять у себя мировые компании, которые уходят из России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара готова принять у себя те мировые компании, которые выходят с российского рынка.
В регионе
25 марта 2022 г. 18:53
Эрдоган: Турция готова принять у себя мировые компании, которые уходят из России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара готова принять у себя те мировые компании, которые выходят с российского рынка.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью турецким журналистам на борту своего самолета, возвращаясь с саммита НАТО.

"Из России уходят не только американские компании, но и многие мировые бренды. Конечно, двери в нашей страны для них открыты, пусть приезжают. Кроме того, есть определенные группы капитала, которые хотят приехать в нашу страну и разместить у нас свои возможности. Мы, конечно, не держим для них двери закрытыми. Наши двери открыты и для них", - приводит в пятницу слова президента газета Hürriyet.

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