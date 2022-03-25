Эрдоган: Турция готова принять у себя мировые компании, которые уходят из России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара готова принять у себя те мировые компании, которые выходят с российского рынка.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара готова принять у себя те мировые компании, которые выходят с российского рынка.

Как передает Report , об этом он сообщил в интервью турецким журналистам на борту своего самолета, возвращаясь с саммита НАТО.

"Из России уходят не только американские компании, но и многие мировые бренды. Конечно, двери в нашей страны для них открыты, пусть приезжают. Кроме того, есть определенные группы капитала, которые хотят приехать в нашу страну и разместить у нас свои возможности. Мы, конечно, не держим для них двери закрытыми. Наши двери открыты и для них", - приводит в пятницу слова президента газета Hürriyet.