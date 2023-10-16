Эрдоган: Турция готова помочь в преодолении продовольственного кризиса в мире

Анкара продолжает усилия по облегчению бремени регионов, подверженных риску голода, в первую очередь в Африке.

Анкара продолжает усилия по облегчению бремени регионов, подверженных риску голода, в первую очередь в Африке.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении по случаю отмечаемого 16 октября Всемирного дня продовольствия.

По его словам, Турция помогла предотвратить глобальный продовольственный кризис, внеся вклад в заключение "зернового соглашения", которое позволило экспортировать украинскую сельхозпродукцию на мировые рынки через Черное море.

"Благодаря черноморской (зерновой) инициативе, реализованной совместно с ООН, мы предотвратили опасность глобального продовольственного кризиса, обеспечив поставку 33 млн тонн зерновой продукции на мировые рынки", - сказал турецкий лидер, отметив, что страна готова "без колебаний взять на себя ответственность по каждой проблеме, включая продовольственный и водный кризисы".

Он отметил, что по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации [ООН], каждый девятый человек в мире страдает от голода. При этом в мире ежегодно производится от 4 до 5 млрд тонн продуктов питания.

"Хотя этот объем рассматривается как достаточный для численности населения мира, прогнозируемого на 2050 год, к сожалению, его недостаточно для сегодняшнего населения мира. Потому что 21 тонна из 127 тонн продуктов питания, производимых каждую секунду во всем мире, выбрасывается впустую. Эта цифра свидетельствует о том, что возможно четырежды накормить 735 млн человек, которые в настоящее время голодают", - сказал он.