Эрдоган: Турция готова помочь в переработке российского зерна для отправки нуждающимся странам

Турция готова помочь в переработке российского зерна для отправки нуждающимся странам.

Турция готова помочь в переработке российского зерна для отправки нуждающимся странам.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Турецкий лидер отметил, что считает правильным решение России о необходимости отправки продовольствия бедным странам. Он отметил, что Турция подготовила новый набор инициатив с целью возобновления черноморской зерновой инициативы и надеется на его положительное рассмотрение.

"Мы подготовили новый пакет предложений по возобновлению зерновой сделки, надеемся на достижение положительного результата", - сказал он.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести африканским странам.

"Мы близки к завершению договоренности с шестью африканскими государствами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно и даже осуществить бесплатную логистику. Переговоры практически близки к завершению, в ближайшие пару-тройку недель поставка начнется", - сказал Путин.

Президент России подтвердил, что РФ готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.