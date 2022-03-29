Эрдоган: Турция готова организовать встречу президентов РФ и Украины

Турция готова организовать встречу президентов России и Украины.

Турция готова организовать встречу президентов России и Украины.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который поприветствовал участников российской и украинской делегаций перед началом переговоров в Стамбуле.

Он отметил, что Турция рассчитывает на, что встреча между РФ и Украиной принесет пользу переговорному процессу.

"Прекращение огня и мир отвечают интересам всех стран Черноморского региона. Турция, как страна, ставшая свидетелем многочисленных бед в регионе, предприняла и продолжает делать все возможное для того, чтобы предотвратить подобные трагические события", - сказал он, отметив, что ситуация в Украине глубоко огорчает Турцию, являющуюся соседом и другом России и Украины.

Эрдоган в ходе обращения к делегациям РФ и Украины также призвал установить режим прекращения огня.