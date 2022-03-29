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Эрдоган: Турция готова организовать встречу президентов РФ и Украины

Эрдоган: Турция готова организовать встречу президентов РФ и Украины Турция готова организовать встречу президентов России и Украины.
В регионе
29 марта 2022 г. 11:07
Эрдоган: Турция готова организовать встречу президентов РФ и Украины

Турция готова организовать встречу президентов России и Украины.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который поприветствовал участников российской и украинской делегаций перед началом переговоров в Стамбуле.

Он отметил, что Турция рассчитывает на, что встреча между РФ и Украиной принесет пользу переговорному процессу.

"Прекращение огня и мир отвечают интересам всех стран Черноморского региона. Турция, как страна, ставшая свидетелем многочисленных бед в регионе, предприняла и продолжает делать все возможное для того, чтобы предотвратить подобные трагические события", - сказал он, отметив, что ситуация в Украине глубоко огорчает Турцию, являющуюся соседом и другом России и Украины.

Эрдоган в ходе обращения к делегациям РФ и Украины также призвал установить режим прекращения огня.

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Версия на английском языке Erdogan: Turkiye is ready to host Putin-Zelensky meeting
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Rusiya-Ukrayna prezidentlərinin görüşünə ev sahibliyi etməyə hazırıq"

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