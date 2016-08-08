Эрдоган: Турция готова незамедлительно сделать шаги для реализации "Турецкого потока"

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Турция готова незамедлительно сделать необходимые шаги для реализации проекта "Турецкий поток".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью ТАСС накануне своего визита в Россию.

"Мы готовы незамедлительно сделать шаги в направлении реализации этого проекта, обсудить его и принять решение, - подчеркнул Эрдоган. - Каких-либо препятствий этому нет".

По словам турецкого президента, "большего всего газа Турция приобретает у России". "По данным на конец июля 2016 года, объем природного газа, импортированного из России, составил 12,5 млрд кубометров. Это показывает, насколько важным экономическим партнером в данной сфере является Турция", - отметил Эрдоган.