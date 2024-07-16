Эрдоган: Турция далека от желаемого сотрудничества с НАТО в борьбе с терроризмом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара всё ещё далека от желаемого сотрудничества с НАТО в борьбе с терроризмом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара всё ещё далека от желаемого сотрудничества с НАТО в борьбе с терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.

"Саммит лидеров НАТО (в Вашингтоне) подтвердил незаменимую роль Турции в НАТО. На этом историческом саммите мы выразили свои ожидания от наших союзников, особенно в оборонной промышленности и борьбе с терроризмом. Мы все ещё далеки от желаемого сотрудничества", - заявил он.