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Эрдоган: Турция будет способствовать снижению напряженности между США и Ираном

​Эрдоган: Турция будет способствовать снижению напряженности между США

Турция особенно остро чувствует критическую напряженность между Соединенными Штатами и Ираном и намерена способствовать ее снижению. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил  президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле.

"Между нашим союзником в лице США и нашим соседом в лице Ирана продолжается напряженность, которая подошла к нежелательной точке. Мы бы не хотели, чтобы Сирия, Ливан, Ирак или Персидский залив стали сценой боевых действий. Турция очень чувствительна к тому, что сейчас происходит", - сказал турецкий лидер.

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