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Эрдоган: Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров РФ-Украина

Эрдоган: Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров РФ-Украина Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров между РФ и Украиной.
В регионе
17 мая 2025 г. 14:47
Эрдоган: Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров РФ-Украина

Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров между РФ и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по возвращении из Албании в субботу.

"Мы приложим все усилия для продолжения переговоров между сторонами и поддержания каналов диалога между ними открытыми", - отметил он.

Напомним, что вчера по итогам переговоров делегаций из РФ и Украины в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о том, что были обсуждены ряд вопросов, в частности украинская сторона запросила прямые переговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

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Версия на английском языке Ukraine conflict cannot be ended militarily, talks needed — Erdogan
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirilməsi üçün səy göstərəcək

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