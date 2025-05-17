Эрдоган: Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров РФ-Украина

Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров между РФ и Украиной.

Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров между РФ и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по возвращении из Албании в субботу.

"Мы приложим все усилия для продолжения переговоров между сторонами и поддержания каналов диалога между ними открытыми", - отметил он.

Напомним, что вчера по итогам переговоров делегаций из РФ и Украины в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о том, что были обсуждены ряд вопросов, в частности украинская сторона запросила прямые переговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.