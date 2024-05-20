Эрдоган: Турция будет преследовать ФЕТО, пока не будет осужден ее последний представитель

Власти Турции будут преследовать сторонников террористической организации ФЕТО до тех пор, пока последний ее представитель не будет привлечен к ответственности.

Власти Турции будут преследовать сторонников террористической организации ФЕТО до тех пор, пока последний ее представитель не будет привлечен к ответственности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями органов правосудия в Анкаре.

Он отметил, что "время переворотов в Турции прошло", и к ответственности рано или поздно были привлечены их участники.

"Те, кто выступил против воли народа, поднял руку на демократию, понесли наказания. Независимые турецкие суды вынесли приговоры заговорщикам, участвовавшим в событиях 12 сентября [1980 года], 28 февраля [1997 года], 15 июля [2016 года]. Те, кто убил 253 наших гражданина, никогда не увидят свет", - сказал Эрдоган.