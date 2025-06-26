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Эрдоган: Турции необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО

Эрдоган: Турции необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО Турции необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО, поскольку для обеспечения всех нужд не хватит одних только российских ЗРС С-400.
В регионе
26 июня 2025 г. 14:36
Эрдоган: Турции необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО

Турции необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО, поскольку для обеспечения всех нужд не хватит одних только российских ЗРС С-400.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам своего пула по возвращении из Гааги, где состоялся саммит НАТО.

"Система ПВО не ограничивается С-400. И наше общественное мнение поняло это наглядно в последние дни [в связи с конфликтом в регионе]. Нам необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО. Очень важно иметь ракеты [для работы] на разных высотах и чтобы они работали в гармонии", - сказал он.

По его словам, Турция достигла существенного прогресса в возможностях ракетного вооружения, но он недостаточный.

"Мы строим объединенную систему, "Стальной купол". Мы объединяем разновысотные системы ПВО, сенсоры, системы радиоэлектронной борьбы, которые разработали собственными силами", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə lideri: Çoxsəviyyəli hava hücumundan müdafiə sistemi yaratmalıyıq

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