Эрдоган: Трамп может посетить Турцию в июле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможность визита американского лидера Дональда Трампа в Турцию в июле находится сейчас в стадии обсуждения, сообщает Report со ссылкой на Hürriyet.

"Обсуждается возможность визита Трампа в Турцию в июле", - заявил турецкий лидер.

Он выразил надежду, что его встреча на саммите G-20 в Осаке поможет укрепить сотрудничество между Анкарой и Вашингтоном.

"Я думаю, что моя встреча с президентом США Трампом на саммите G-20 сыграет важную роль для устранения тупиковой ситуации в наших двусторонних отношениях и для усиления нашего сотрудничества", - добавил Эрдоган.

Комментируя вопрос о затягивании поставок истребителей F-35 со стороны США, Эрдоган подчеркнул, что турецкая сторона уже выплатила за них 1,25 млрд. долларов.

"Если они действительно совершат это неверное движение, мы обратимся в международный арбитраж, поскольку мы хотим, чтобы они вернули нам деньги, которые мы уже потратили", - добавил глава Турции.

Напомним, что саммит G20 пройдет 28-29 июня в японской Осаке.