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Эрдоган: Трамп готов встретиться с Путиным в Турции для переговоров по Украине

Эрдоган: Трамп готов встретиться с Путиным в Турции для переговоров по Украине Президент США Дональд Трамп выразил готовность приехать в Турцию в случае прибытия российского лидера Владимира Путина ради мирных договоренностей по Украине.
В регионе
26 июня 2025 г. 14:45
Эрдоган: Трамп готов встретиться с Путиным в Турции для переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил готовность приехать в Турцию в случае прибытия российского лидера Владимира Путина ради мирных договоренностей по Украине.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил журналистам своего пула президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Гааги, где состоялся саммит НАТО.

"Наша конечная цель - провести в нашей стране встречу на уровне лидеров и добиться долгожданного мира. Я также сообщил об этом президенту США господину Трампу во время нашей встречи [в Гааге]. Он сказал, что, если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для урегулирования, он тоже прибудет в Стамбул или Анкару. Мы проведем необходимые контакты и, надеюсь, встретимся как можно скорее", - отметил Эрдоган.

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Версия на английском языке Erdogan says Trump will join Ukraine peace talks in Türkiye if Putin attends
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Tramp Putinin Ukrayna ilə bağlı sülh razılaşmaları üçün gələcəyi təqdirdə Türkiyəyə gəlməyə hazırdır

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