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Эрдоган: Трагические события в Сребренице - черное пятно в истории человечества

Эрдоган: Трагические события в Сребренице - черное пятно в истории человечества Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал трагические события в Сребренице, совершенного 28 лет назад в Боснии и Герцеговине, черным пятном в истории человечества.
В регионе
11 июля 2023 г. 12:57
Эрдоган: Трагические события в Сребренице - черное пятно в истории человечества

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал трагические события в Сребренице, совершенного 28 лет назад в Боснии и Герцеговине, черным пятном в истории человечества.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

"В 28-ю годовщину геноцида в Сребренице, который стал черным пятном в истории человечества, выражаю искренние соболезнования родным и близким жертв, всем братьям боснийцам. Мы не забудем и не допустим забвения событий в Сребренице, с тем, чтобы подобные зверства более не повторялись", - говорится в публикации турецкого лидера в соцсетях.

Жители Боснии и Герцеговины ежегодно 11 июля чтут память более 8 тыс. мусульман, убитых в 1995 году в городе Сребреница.

До сих это считается самой масштабной гуманитарной катастрофой в Европе со времен Второй мировой войны.

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Версия на английском языке Erdogan: Tragic events in Srebrenica - black spot in mankind’s history
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Srebrenitsadakı faciəli hadisələr bəşəriyyət tarixində qara ləkədir”

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