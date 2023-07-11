Эрдоган: Трагические события в Сребренице - черное пятно в истории человечества

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал трагические события в Сребренице, совершенного 28 лет назад в Боснии и Герцеговине, черным пятном в истории человечества.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал трагические события в Сребренице, совершенного 28 лет назад в Боснии и Герцеговине, черным пятном в истории человечества.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

"В 28-ю годовщину геноцида в Сребренице, который стал черным пятном в истории человечества, выражаю искренние соболезнования родным и близким жертв, всем братьям боснийцам. Мы не забудем и не допустим забвения событий в Сребренице, с тем, чтобы подобные зверства более не повторялись", - говорится в публикации турецкого лидера в соцсетях.

Жители Боснии и Герцеговины ежегодно 11 июля чтут память более 8 тыс. мусульман, убитых в 1995 году в городе Сребреница.

До сих это считается самой масштабной гуманитарной катастрофой в Европе со времен Второй мировой войны.