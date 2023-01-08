Эрдоган: Торговцы оружием пытаются нажиться на российско-украинской войне

Торговцы оружием пытаются нажиться на российско-украинской войне.

Торговцы оружием пытаются нажиться на российско-украинской войне.

Как передает турецкое бюро Report , об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анталье.

По его словам, в настоящее время Турция своей миролюбивой позицией находится в центре внимания всего мира.

"Смог ли мировые страны вмешаться в российско-украинскую войну? Нет. Все они помогают торговцам оружием. Мировые торговцы оружием пытаются понять, где, как и на чем они будут зарабатывать. Мы пытаемся выяснить, как достичь мира", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что провел телефонные разговоры с коллегами из России и Украины.

"Мы пытаемся выяснить, что можно сделать, чтобы остановить эту войну, чтобы стороны пришли к миру", - заключил он.