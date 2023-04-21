Эрдоган: Togg станет не только национальным, но и мировым брендом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкий автомобиль Togg станет не только национальным, но и мировым брендом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкий автомобиль Togg станет не только национальным, но и мировым брендом.

Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом он заявил отвечая на вопросы журналистов после совершения праздничной молитвы в мечети "Айя-София" в Стамбуле.

Эрдоган подчеркнул, что поставки первого турецкого электромобиля Togg продолжаются.

Он напомнил, что автомобили Togg были также переданы президентам Азербайджана Ильхаму Алиеву и Узбекистана Шавкату Мирзиееву.