Эрдоган: Togg станет не только национальным, но и мировым брендом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкий автомобиль Togg станет не только национальным, но и мировым брендом.
Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом он заявил отвечая на вопросы журналистов после совершения праздничной молитвы в мечети "Айя-София" в Стамбуле.
Эрдоган подчеркнул, что поставки первого турецкого электромобиля Togg продолжаются.
Он напомнил, что автомобили Togg были также переданы президентам Азербайджана Ильхаму Алиеву и Узбекистана Шавкату Мирзиееву.