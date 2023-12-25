Эрдоган: Террористы больше не смогут сеять раздор среди турецкого народа

Эпоха раскола нации в результате террористических актов закончилась.

Период раскола нации в результате террористических актов закончился.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе выступления на открытии новой взлетно-посадочной полосы в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен.

Президент заявил, что террористы больше не смогут сеять среди турецкого народа семена раздора: "Они не смогут победить нас с помощью террора. Несмотря на все попытки, никто не смог преградить нам путь".

"Мы никому не дадим возможности поддерживать террористов", - подчеркнул турецкий лидер.