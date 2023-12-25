О нас

Эрдоган: Террористы больше не смогут сеять раздор среди турецкого народа

Эрдоган: Террористы больше не смогут сеять раздор среди турецкого народа Эпоха раскола нации в результате террористических актов закончилась.
В регионе
25 декабря 2023 г. 15:50
Эрдоган: Террористы больше не смогут сеять раздор среди турецкого народа

Период раскола нации в результате террористических актов закончился.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе выступления на открытии новой взлетно-посадочной полосы в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен.

Президент заявил, что террористы больше не смогут сеять среди турецкого народа семена раздора: "Они не смогут победить нас с помощью террора. Несмотря на все попытки, никто не смог преградить нам путь".

"Мы никому не дадим возможности поддерживать террористов", - подчеркнул турецкий лидер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Erdogan: Era of dividing our nation with terrorist attacks is over
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Terror hücumları ilə millətimizi bölmək dövrü bitib, uduzacaqlar"

Другие новости из категории

Песков: Путин и Пашинян смогут пообщаться на полях саммитов ЕАЭС и СНГ
Песков: Путин и Пашинян смогут пообщаться на полях саммитов ЕАЭС и СНГ
25 декабря 2023 г. 16:02
МИД Армении: Ереван получил последние предложения Баку по тексту мирного договора
МИД Армении: Ереван получил последние предложения Баку по тексту мирного договора
25 декабря 2023 г. 15:45
Врачи не рекомендуют властям Грузии переводить Саакашвили из больницы в тюрьму
Врачи не рекомендуют властям Грузии переводить Саакашвили из больницы в тюрьму
25 декабря 2023 г. 15:23
Представитель МИД Ирана: Работа посольства Азербайджана в Тегеране возобновится в кратчайшие сроки
Представитель МИД Ирана: Работа посольства Азербайджана в Тегеране возобновится в кратчайшие сроки
25 декабря 2023 г. 13:05
Депутат: Зеленский не поддержит закон о мобилизации женщин
Депутат: Зеленский не поддержит закон о мобилизации женщин
25 декабря 2023 г. 11:29
В России из-за непогоды без света остались более 70 тыс. человек
В России из-за непогоды без света остались более 70 тыс. человек
25 декабря 2023 г. 11:25
Пашинян отправился в РФ для участия в саммите СНГ
Пашинян отправился в РФ для участия в саммите СНГ
25 декабря 2023 г. 10:54
ВСУ сообщили о сбитии двух истребителей РФ
ВСУ сообщили о сбитии двух истребителей РФ
25 декабря 2023 г. 10:36
Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Европы
Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Европы
25 декабря 2023 г. 10:18
Тяжелое ДТП в Ростовской области, погибли четыре человека
Тяжелое ДТП в Ростовской области, погибли четыре человека
24 декабря 2023 г. 21:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi