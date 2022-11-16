Эрдоган: Террористам не избежать страшной участи

Турция продолжит реализацию стратегии по устранению террористической угрозы

Турция продолжит реализацию стратегии по устранению террористической угрозы.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам на Бали.

Он отметил, что Анкара продолжит борьбу с террористами.

"Что бы они ни делали, кем бы ни прикрывались, террористам не удастся избежать ожидающей их страшной участи. В будущем нашего региона и нашей страны нет места любому виду терроризма", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган принимает участие в IX саммите стран G20, проходящем на Бали, Индонезия.