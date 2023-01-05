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Эрдоган: Технологическое развитие - один из приоритетов Турции

Эрдоган: Технологическое развитие - один из приоритетов Турции Правительство Турции разрабатывает программы развития страны с прицелом на 50 лет вперед. Такой подход позволил сформировать базу для достижений последних десятилетий, в том числе в технологической области.
В регионе
5 января 2023 г. 14:41
Эрдоган: Технологическое развитие - один из приоритетов Турции

Правительство Турции разрабатывает программы развития страны с прицелом на 50 лет вперед. Такой подход позволил сформировать базу для достижений последних десятилетий, в том числе в технологической области.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на презентации мобильного приложения правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в четверг в Анкаре.

К технологическим достижениям Турции, президент Эрдоган причислил создание отечественного электромобиля Togg, беспилотного военного самолета Kızıl Elma, ударного беспилотника ANKA, вертолетов Atak и Gökbey, и проект разработки отечественного военного самолета пятого поколения.

По его словам, что на сегодняшний день число технологических компаний Турции стоимостью более 1 млрд долларов, достигло шести.

"Благодаря шагам последних десятилетий, Турция вышла из разряда государств, зависящих от импорта технологий. Современная Турция - один из игроков, направляющих тренды технологического развития в мире", - подчеркнул политик.

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Версия на английском языке Erdogan: Technological development is one of Turkiye's priorities

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