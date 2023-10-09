Свыше 160 боевиков РКК уничтожены в ходе операций ВС Турции в Сирии

Более 160 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) и 190 объектов уничтожено в ходе операций ВС Турции в Сирии с 1 октября. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания п

Более 160 боевиков террористической организации РКК и 190 объектов уничтожено в ходе операций ВС Турции в Сирии с 1 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания правительства, которое состоялось под его председательством в Анкаре.

"В ходе операций ВС Турции на севере Сирии, проведенных с 1 октября, уничтожены 162 террориста, ликвидировано 194 их объекта", - сказал Эрдоган, подчеркнув, что Турция не позволит создать "террористический коридор" у своих южных границ.