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Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции "Столетие Турции"

Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции "Столетие Турции" Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще раз призвал сограждан к активному участию во втором туре голосования на выборах главы государства, который пройдет 28 мая.
В регионе
27 мая 2023 г. 12:29
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции Столетие Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще раз призвал сограждан к активному участию во втором туре голосования на выборах главы государства, который пройдет 28 мая.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в связи со вторым туром выборов турецкий лидер поделился публикацией в Twitter.

"Обращаюсь к каждому гражданину: Без тебя мы не сможем! Завтра [в воскресенье, 28 мая] приходите на избирательные участки во имя Победы Турции. Как вы проявили волю, избрав 14 мая состав парламента нового созыва, также вы должны проявить себя на выборах президента. Своими голосами дайте старт реализации Концепции "Столетие Турции", - говорится публикации.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan seçicilərinə müraciət edib: "Səslərimizlə “Türkiyə yüz ili”ni başladaq”

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