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Эрдоган: Стабильность - фундамент достижений Турции

Эрдоган: Стабильность - фундамент достижений Турции Политическая стабильность и безопасность - фундамент успехов политики Анкары и укрепления позиций Турции на международной арене.
В регионе
14 января 2023 г. 17:50
Эрдоган: Стабильность - фундамент достижений Турции

Политическая стабильность и безопасность - фундамент успехов политики Анкары и укрепления позиций Турции на международной арене.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу на открытии ряда объектов в юго-западной провинции Мугла.

По словам турецкого лидера, широкая поддержка населения позволяет правительству устранять давление и преграды на пути страны, в том числе угрозу терроризма.

"Альтернативой политической стабильности является атмосфера противостояния и сумятицы, где нет единства мнения", - подчеркнул он.

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