Эрдоган: Стабильность - фундамент достижений Турции

Политическая стабильность и безопасность - фундамент успехов политики Анкары и укрепления позиций Турции на международной арене.

Политическая стабильность и безопасность - фундамент успехов политики Анкары и укрепления позиций Турции на международной арене.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу на открытии ряда объектов в юго-западной провинции Мугла.

По словам турецкого лидера, широкая поддержка населения позволяет правительству устранять давление и преграды на пути страны, в том числе угрозу терроризма.

"Альтернативой политической стабильности является атмосфера противостояния и сумятицы, где нет единства мнения", - подчеркнул он.