Эрдоган: США все еще снабжают сирийских курдов большим количеством оружия

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США по-прежнему снабжают сирийских курдов большим количеством оружия, значительная часть которого попадает в руки боевиков террористической группировки ИГИЛ.

Как сообщает Report, соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Haber Turk.

"После Эль-Баба мы приблизились к (сирийскому городу) Манбиджу (в рамках операции "Щит Евфрата"), и партия "Демократический союз" с "Силами народной самообороны" (ДС, СНС - сирийские курды. - Прим. корр.) там не останутся. Мы говорили об этом еще Бараку Обаме (экс-президент США), говорили, что Манбидж - арабский город", - указал Эрдоган. Турецкий лидер добавил, что по теме освобождения Манбиджа "от ДС и СНС с США так и нет прогресса".

"Они по-прежнему снабжают эти две группировки, которые являются террористическими, внушительным количеством оружия. И значительная часть этого оружия в итоге попадает в руки ИГИЛ", - указал президент Турции.

Он также напомнил о том, что Анкара продолжает обсуждать сирийскую проблематику с Москвой и Вашингтоном.

"Ранее совещались наши начальники генштабов. Мы с президентом РФ Владимиром Путиным обсудили эти вопросы. С (президентом США) Дональдом Трампом мы еще не говорили, но начальник его генштаба, думаю, все ему передает", - сказал Эрдоган.

Он также выразил надежду на то, что совместными усилиями "проблемы Сирии и Ирака в скором времени будут решены".