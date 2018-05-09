Эрдоган: США потеряют от выхода из ядерного соглашения с Ираном

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Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "США потеряют от выхода из ядерного соглашения, подписанного между "шестеркой" и Ираном".

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В этом вопросе потеряют США. Потому что они не верны подписанному соглашению. Нельзя по желанию нарушать и продолжать международные договора. Это недопустимо", - заявил Эрдоган.