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    Эрдоган: США потеряют от выхода из ядерного соглашения с Ираном

    Нельзя по желанию нарушать и продолжать международные договора
    © REUTERS/Umit Bektas

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "США потеряют от выхода из ядерного соглашения, подписанного между "шестеркой" и Ираном".

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    "В этом вопросе потеряют США. Потому что они не верны подписанному соглашению. Нельзя по желанию нарушать и продолжать международные договора. Это недопустимо", - заявил Эрдоган.

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